Zanlıdan Skandal İtiraf! İlk İfadesi Ortaya Çıktı... 6 Yaşındaki Şirin'i Boğarak Öldürmüş

Türkiye'de çocuğa yönelik şiddet ve istismarda artış yaşanırken, toplumda da güvenlik endişesi büyüyor. Son olarak İstanbul'un Şişli ilçesinde 31 Ekim Perşembe günü kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi Müge Anlı'nın televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun ardından harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı.

Dün gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar sonucu, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu.

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı M.Ö. (49) ile mezarlığa girdiğini tespit etti. M.Ö. gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö.'nün, Şirin'in cesedinin üzerini de çalılarla kapattığı belirtildi.

İŞTE İLK İFADESİ

Katil zanlısı M.Ö.'nün ifadesinde, çocuğa istismarda bulunmadığını söylediği öğrenildi. M.Ö., "Ben yürüyordum, yanıma para istemek için geldi. Benim peşime takıldı. Peşimi bırakmadı. Canımı çok sıktı. Ben de onun boğazını sıktım öldürdüm. Sonra mezarlığa attım. Üstünü çalı çırpı koydum" dedi.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Hanilçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde birçok akrabasının da beklediği görülürken, cenazeyi teslim alan aile gözyaşlarına boğuldu.

Cinayet sonrası olaya ilişkin polis ekiplerince çalışmalar devam ederken, Elmas ve ailesinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde Şanlıurfa'dan İstanbul'a taşındıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA