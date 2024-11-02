Bursa'da Göl Çekildi, Ortaya Çıkanları Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Bursa'da İznik Gölü'nün çekilmesiyle ortayı çıkanlar, gören vatandaşları şoke etti. Gölden çıkan 3 küp müzeye teslim edildi.

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Bursa'da Göl Çekildi, Ortaya Çıkanları Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Bursa'nın İznik ilçesinde gölün çekilmesinden dolayı ortaya çıkanlar, herkesi şoke etti. Ağzı kapalı 3 tarihi küp teker teker gölden çıkarılırken içinde ne olduğu ise merak konusu oldu.

Bursa'da Göl Çekildi, Ortaya Çıkanları Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim : 1

İznik Gölü kıyısında işletmesi bulunan Hüseyin Şener, gölün kıyısında yürüdüğü esnada gölün içinde cisimler olduğunu fark etti. Ayakkabılarını çıkarıp göle giren Şener, şoku yaşadı. Kapalı üç adet küpü teker teker gölden çıkaran ve iki tarihi bulguyu da sonrasında gölden çıkaran Hüseyin Şener durumu polise bildirdi.

Bursa'da Göl Çekildi, Ortaya Çıkanları Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim : 2

Polis ise ağzı kapalı olan üç küpü ve yanındaki tarihi kalıntıları müzeye teslim etti.

Kaynak: İHA

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