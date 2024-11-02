9 Aylık Bebeğini İstismar Etmişti: Tutuklanan Baba Hapishanede Ölü Bulundu!

Tekirdağ’da, 9 aylık bebeği istismar ettiği iddia edilen anne ve baba dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli babanın cezaevinde ölü bulunduğu açıklandı.

9 Aylık Bebeğini İstismar Etmişti: Tutuklanan Baba Hapishanede Ölü Bulundu!

Tekirdağ, istismara uğradıktan sonra hayatını kaybeden Sıla bebeğin ardından bir dehşetle daha sarsıldı. Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında anne ve baba tutuklanmıştı.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, şüpheli babanın cezaevinde intihar ettiğini açıkladı.

İSTİSMARIN VİDEOSUNU PAYLAŞTILAR

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık erkek bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.

BEBEK KORUMAYA ALINIRKEN ANNE VE BABA TUTUKLANDI

İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatırken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına aldı.

Çerkezköy'e getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne baba tutuklanırken, bebek koruma altına alınmıştı.

BABA CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Tekirdağ Barosu Başkanı, Avukat Egemen Gürcün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tutuklanan şüpheli babanın cezaevinde ölü bulunduğunu duyurdu.

Gürcün, babanın intihar ettiğini açıklarken süreci hassasiyetle takip ettiklerini ifade etti.

Sıla Bebeğin Acısını Hala Yaşarken... Tekirdağ'da 9 Aylık Bebeğe Cinsel İstismar! Anne ve Baba...Sıla Bebeğin Acısını Hala Yaşarken... Tekirdağ'da 9 Aylık Bebeğe Cinsel İstismar! Anne ve Baba...Güncel
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Kaynak: Gerçek Gündem

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