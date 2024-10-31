Akıllara Durgunluk Veren Skandal! Çocuk Terapisti 'Bebek Pornografisi'nden Tutuklandı

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

Çocuk istismarının gittikçe yaygınlaşmasıyla tüm dünyada tepkiler büyürken, son olarak ABD'nin New York bölgesindeki Long Island'da bir çocuk terapistinin "çocuk pornografisi dağıtmak" suçundan tutuklanması ve olayın ayrıntıları ülkede infial yarattı.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, Renee Hoberman adlı terapistin sosyal medyada paylaştığı, çocuğa yönelik cinsel istismarı içeren videolar nedeniyle mahkemeye çıkarıldığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, 36 yaşındaki kadının haziran ve ekim ayları arasındaki paylaşımları arasında yetişkin bir adam tarafından cinsel istismara maruz bırakılan bebeklerin videolarının da yer aldığı belirtildi.

'CİNSEL İSTİSMARLA CEZA' ÖVGÜSÜ

Hobreman'ın ayrıca internette "erkek gibi" davranarak diğer sosyal medya kullanıcılarıyla küçük çocuklara cinsel istismarda bulunma konusunda konuştuğu öğrenildi. Hoberman'ın bebeklere yönelik cinsel istismarı gösteren videolardaki çocukların "kendi" çocukları olduğunu iddia ettiği ve çocukları cinsel şiddetle cezalandırmakla övündüğü de aktarıldı.

New York Doğu Bölgesi Birleşik Devletler Savcısı Breon Peace, soruşturmanın devam ettiğini açıklayarak, olayla ilgili bilgi sahibi olan herkesin ihbarda bulunması çağrısını yaptı.

NEZİH BİR BÖLGEDE ÇALIŞIYORDU

Hoberman'ın New York'taki nezih banliyö bölgesi Melville'de LifeStance Health adlı bir kuruluşta 0 ila 17 yaş arasındaki çocuklarla çalıştığı öğrenildi. Kuruluş, suçlamaları öğrendikten sonra terapistin işine derhal son verirken, hiçbir açıklamada bulunmadı.

Kadının komşusu Nick Randisi ise "Bu çok üzücü. Bloğumuzun yarısı çocuk ve hepsi harika aileler ancak kapalı kapılar ardında neler olup bittiğini asla bilemiyorsunuz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem