Miras İçin Bavulun Başına Toplandılar: Terör Örgütü Lideri Fethullah Gülen'in Sır Gibi Sakladığı Vasiyeti Ortaya Çıktı

FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ölmesinin ardından vasiyetinin de ortaya çıktığı iddia edildi. Gülen’in bıraktığı bavul ve çantanın bir heyet önünde açıldığı belirtildi.

Ölen terör örgütü FETÖ’nün lideri Fethullah Gülen’in mirasının ne olacağı merak konusu olmuştu. 30 milyon dolarlık bir parayı yönettiği tahmin edilen örgütün lideri Fethullah Gülen’e ait bavul ve çanta heyetin önünde açıldı.

Halk TV’de yer alan habere göre, bir sosyal medya paylaşımında, FETÖ lideri Gülene ait bir bavul ve çanta 26 Ekim’de açıldığı görüldü. Bavulun açıldığı sırada, Fazilet Korucuk, Mesih Gülen, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu, Kemal Gülen, Muhammed Yeşilyurt, Numan Yiğit ve Abdullah Aymaz'ın da ortamda olduğu kaydedildi.

Çantadan çıkanların arasında Gülen’in kitap telif haklarını “Cascade Trust” isimli bir vakfa devrettiğine dair bir vekaletname çıktığı öne sürüldü. İlgili vakfın kuruluş amaçlarında "Gülen'in fikirlerini inceleyen, uygulayan eğitim kuruluşlarına dağıtılmasını yönlendirmek" ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

BAVUL HEYET ÖNÜNDE AÇILDI

Terör örgütü FETÖ’nün lideri Gülen’in bavulundan çıkan eşyaların arasında şunlar yer aldı:

Kitap teliflerinden kalan 20 bin 20 dolar

Kefen parası olarak ayrılmış 2.000 dolar

Hediye olarak kullanılmak üzere 12 bin 640 dolar değerinde çeyrek altın

Yazıldığı dönemdeki borçlarının ödenmesini istediği vasiyetname

Kitap teliflerini bir vakfa bağışladığını gösterir bir vekaletname

Bir adet köstekli saat

Bir adet takım elbise

Kişisel eşyalar ve kimlik belgeleri

Kaynak: Halk TV