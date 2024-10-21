Defne Joy Foster'ı Fethullah Gülen mi Öldürttü? Annesi Yıllar Sonra Sessizliğini Bozdu!

FETÖ lideri Fethullah Gülen'e ilk kez 'FETÖ' diyerek seslenen ve 2011 yılında şüpheli şekilde vefat eden oyuncu Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster sessizliğini bozdu.

Sputnik'ten Mustafa Hoş'a konuşan anne Foster, Defne'nin kullandığı astım ilacını kendisinin de kullandığını ifade etti. Anne Foster, "Defne 'FETÖ' lakabını taktığı için benim tahminimce o öldürttü. Onun kullandığı ilacı ben de kullanıyordum. Ben de astım ilacı kullanıyorum ve her zaman yanımda" dedi.

'HER ŞEY SÜMEN ALTI EDİLDİ'

Defne Joy Foster rahatsızlandığında Kerem Altan'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak yerine sokaklara çıkarak doktor aradığını hatırlatan anne Foster, "Kerem Altan sokaklarda doktor aradı. Sokaklarda doktor aramak yerine ambulansı arasaydı belki de kızım ölmezdi. Kerem Altan'ın Allah belasını versin. Bir kere bile bana Altan ailesi bana başsağlığı için telefon açmadı. Bugün ölsem umurumda olmaz. Şu gözüm kapanmadan Allah'ın onlardan intikam almasını istiyorum. Her şey sümen altı edildi" diye konuştu.

Kızı ile FETÖ mesajı sonrası konuşup konuşmadığı konusuna da cevap veren anne Foster, "Defne ilk 'FETÖ' dedikten sonra benle hiç o konuda konuşmadı. Sıkıntılarını benle paylaşmazdı" diyerek cevap verdi.

'EVLADINA DOYAMADI'

Defne'nin ölümü sonrası evladına üzüldüğünü ifade eden Foster, "Beni üzen ne biliyor musunuz? Defne öldüğünde oğlu bir buçuk yaşındaydı. Evladını çok severdi ve her anne çok sever. Defne, evladına doyamadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik