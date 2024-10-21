Fethullah Gülen Öldü, Akıllara Defne Joy Foster Geldi

FETÖ lideri Gülen'in ölmesinin ardından akıllara Defne Joy Foster'in tweetleri geldi. Foster, geçmişte Fethullah Gülen'e FETÖ diyebilen ilk insanlardandı...

Fethullah Gülen Öldü, Akıllara Defne Joy Foster Geldi

FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ölmesin ardından, akıllara 2 Şubat 2011’de hayatını kaybeden Defne Joy Foster’i getirdi. Foster, geçmişte Fethullah Gülen’e Feto diyebilen insanlar arasında yer almıştı.

Defne Joy Foster’in cansız bedeni geçmişte FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen ve tetikçilik yapan Taraf Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde bulunmuştu. Foster’in ölümü şüpheli bulunurken, ünlü oyuncu FETÖ’ye FETÖ diyebilen ilk kişilerdendi.

Joster’in o dönemde attığı tweet’ler ise şöyle olmuştu:

Fethullah Gülen Öldü, Akıllara Defne Joy Foster Geldi - Resim : 1

Fethullah Gülen Öldü, Akıllara Defne Joy Foster Geldi - Resim : 2

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