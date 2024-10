EBSO Başkanı, Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun İsrail Notunu Eleştirdi

Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen EBSO ekim ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 62 ülkeden 800'den fazla iş insanının katıldığı Avrupa ve Asya Zirvesi'nde 96 ülkeden 210 oda temsilcisiyle yapılan araştırmaların sonuçlarının paylaşıldığını anımsattı.

Sonuçlara göre küresel anlamda işletmelerin en önemli 5 sorunun nitelikli iş gücü eksikliği, enflasyon, jeopolitik gerginlikler, vergilendirme ve finansal problemler olduğunu ifade eden Yorgancılar, ülkelerin sorunlarının ortak olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin çevresindeki gelişme ve gerginliklerin ticareti etkilediğini vurgulayan Yorgancılar, şöyle devam etti:

"İran'ın İsrail'e saldıracağı haberleri sonrası İsrail borsası sadece yüzde 1 düşüyor, bizim İstanbul Borsamız yüzde 4 düştü. Ya savaşta olan biz miyiz, İsrail mi? Bunu anlamıyorum. S&P, İsrail'in notunu A+'dan A'ya düşürdü. Görünümü de negatif açıklandı. İsrail bu son değerlendirmede her taraf bomba içerisinde halen yatırım yapılabilir ülke statüsünde. Bizlerden 4 kademe yukarıda. Bu durumu anlamak mümkün değil. Bunlar bize not vermede yanlış yapıyor ve kandırıyor. Savaş içerisinde olan bir ülkeye A+'dan A'ya düşürülüp yatırım yapılabilir ülke notu veriliyorsa bizim Türkiye'de savaşın olmadığı bir ortamda verilmesi gereken not bu değil. Burada da bir taraflılık var."

Yorgancılar, G3 Girişimcilik Zirvesi'nin koordinatörlüklerinde 15 Kasım'da düzenleneceğini hatırlatarak, girişimciler için önemli olan zirveye 40'ı aşkın ilden 1100 başvuru aldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA