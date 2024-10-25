Olay Olan Görüntüler: Adil Öksüz Fethullah Gülen'in Cenazesine mi Katıldı?
FETÖ lideri Fethullah Gülen, ABD'de yaşadığı örgüt evinin bahçesine gömüldü. "TSK imamı" olarak anılan ve darbe girişiminin kilit isimlerinden olan Adil Öksüz'ün Gülen'in cenazesinde görüldüğü öne sürüldü. Cenazeden paylaşılan o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. 20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan Gülen’in cenazesi dört gündür St. Luke’s hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.
Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluluğun katılımıyla gerçekleşti.
Örgüt, töreni canlı yayınla aktarırken, Gülen'in tabutunun hemen arkasında, ikinci safta bir kişi dikkat çekti.
Tabutun yakınında ve ilk saflarda örgüt üyelerinden sözde yöneticilerin durduğu cenaze töreninde, kadraja yansıyan kişinin 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde görüntülenen Adil Öksüz olduğu öne sürüldü.
Adil Öksüz'e benzeyen şahıs, Fetullah Gülen'in mezarına toprak atarken de görüldü.
Canlı yayınlanan o anlar sosyal medya gündem oldu.
NE OLMUŞTU?
"TSK imamı" olarak adlandırılan firari terörist Adil Öksüz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından gözaltına alındı. Ancak 18 Temmuz 2016'da, Ankara Batı Adliyesi'nden serbest bırakılarak kayıplara karıştı.
Yurtdışına kaçan Adil Öksüz'ün darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olduğu belirtiliyor.