Galatasaray'a Derbi Öncesi Büyük Şok! Okan Buruk Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da beklenmedik gelişme yaşandı. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, sağlık sorunu nedeniyle acil ameliyata alındı. Deneyimli teknik adamın apandisti patladı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

DERBİDE TAKIM İRFAN SARALOĞLU'NA EMANET

Okan Buruk'un 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta gerçekleşecek Beşiktaş derbisinde takımın başında olması beklenmiyor. Bu kritik karşılaşmada Galatasaray’ın teknik direktörlüğünü Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu üstlenecek.

Saraloğlu, Buruk'un cezası nedeniyle sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında da takımı yöneten isim olmuştu. Derbi öncesi, Saraloğlu'nun deneyimiyle takımın nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi