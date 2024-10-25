Ünlü Bestekar, Şair ve Yazar Fırat Kızıltuğ Hayatını Kaybetti

Necip Fazıl Kısakürek, Talat Sait Halman ve Ahmet Yesevi'nin şiirlerini besteleyen bestekar, şair ve yazar Fırat Kızıltuğ vefat etti. Kızıltuğ, Türk Edebiyatı Vakfı tarafından bu yıl "Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü" almıştı.

FIRAT KIZILTUĞ KİMDİR?

Fırat Kızıltuğ, 1 Nisan 1935 tarihinde Bayburt’ta doğdu. İlkokul eğitimini Bayburt ve Erzincan'da, ortaokul eğitimini ise Tokat'ta tamamladı. 1956 yılında öğretmen okulunu bitiren Kızıltuğ, Van, İstanbul ve Diyarbakır'daki çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.

1963 yılından itibaren İstanbul Belediye Konservatuarı ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda viyolonsel sanatçısı olarak kariyerine yön verdi. Bir süre Almanya’da müzik eğitimi aldı ve Türk müziğine önemli katkılarda bulundu.

Kızıltuğ, ünlü şairler Necip Fazıl Kısakürek, Talat Sait Halman ve Ahmet Yesevi'nin şiirlerini besteleyerek dikkat çekti. Ayrıca, Musiki Mecmuası (1964), Türk Edebiyatı (1985-1989) ve Yeni Orkun (1989) gibi dergilerde hem şiirleri hem de müzik üzerine makaleleri yayımlandı.

"Çoruh Çağlar Nenni Söyler" adlı eseri, Necip Fazıl Kısakürek Senaryo Yarışması'nda jüri özel ödülünü kazandı. Bu yıl Türk Edebiyatı Vakfı tarafından "Türk Dünyasına Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Kızıltuğ’un kaleme aldığı eserler arasında "Bandodan Klasik Müziğe", "Açıklamalı Şarkılarımız", "Müzik Sohbetleri", "Çal Söyle Şarkımı" ve "Dilbeste" yer alıyor. Ayrıca, yazar Menekşe Özkaya, sanatçının yaşamını konu alan "İki Fırat İki Kızıltuğ" adlı bir kitap yazdı. Kızıltuğ, Türk müziğine olan katkılarıyla hafızalarda yer edinmeye devam ediyor.

Kaynak: AA