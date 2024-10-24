Birçok Sanatçının Hocasıydı: Ünlü Müzisyen Faris Akarsu Hayatını Kaybetti

Birçok ünlü sanatçının hocalığını yapmış olan Faris Akarsu hayatını kaybetti. Akarsu'nun eğittiği isimlerin arasında Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel Çeliköz, Çelik Erişçi, Ercan Saatçi gibi birçok isim yer alıyordu.

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Birçok Sanatçının Hocasıydı: Ünlü Müzisyen Faris Akarsu Hayatını Kaybetti

Tanınmış birçok sanatçının müzik öğretmeni olarak bilinen Faris Akarsu’nun hayatını kaybettiği bildirildi. Ünlü müzisyenin hayatını kaybettiğini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı açıkladı.

Birçok Sanatçının Hocasıydı: Ünlü Müzisyen Faris Akarsu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kurumdan yapılan açıklamada, "İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'mıza uzun yıllar emek vermiş, verdiği Batı Müziği, Kompozisyon ve Analizi, Piyano, Toplu İcra ve Batı Müziği Solfej dersleriyle sayısız öğrenciler yetiştirmiş duayen hocamız Faris Akarsu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Birçok Sanatçının Hocasıydı: Ünlü Müzisyen Faris Akarsu Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Akarsu, Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel Çeliköz, Çelik Erişçi, Ercan Saatçi, Mahsun Kırmızıgül ve Murat Boz gibi birçok ismin öğretmenliğini yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Murat Boz Mahsun Kırmızıgül
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