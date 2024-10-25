Denizli'de Dehşet: Benzin İçip Kendini Yaktı

Denizli'de bir fırıncı, önce benzin içti ardından kalan benzini üzerine döküp kendini yaktı. Fırıncı, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra vefat etti.

Denizli'de Dehşet: Benzin İçip Kendini Yaktı

Edinilen bilgilere göre ilçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, bir süredir ailevi sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Halil Seliz (42), mahallede kurulan semt pazarında alışveriş yapan kalabalığın gözü önünde üzerine benzin döktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KIZI EVDEN KAÇTI DİYE KENDİNİ YAKTI

Evden kaçan kızının geri getirilmesini isteyen Halil Seliz’i polis ekipleri ikna edemeyince eşi bölgeye çağrıldı. Eşinin ve polis ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmayan Halil Seliz, kızın eve geri dönmek istemediğini iletmesi üzerine bir kısmını içtiği ve üzerine döktüğü benzinle kendisini ateşe verdi.

Kaynak: İHA

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