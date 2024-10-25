Fethullah Gülen'in Cenazesinde Dikkat Çeken Yüz Gizleme Çabası: Mesajla Talimat Vermişler!

Terör örgütü FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in cenaze töreni yapıldı. Gülen’in cenaze töreni Türkiye’de ve ABD’de büyük yankı uyandırırken, örgüt üyelerinin gizlilik çabası dikkat çekti. Cenazeye katılanların çoğu tanınmamak için şapka, maske ve gözlük taktı.

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Fethullah Gülen'in Cenazesinde Dikkat Çeken Yüz Gizleme Çabası: Mesajla Talimat Vermişler!

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü. 20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan Gülen’in cenazesi dört gündür St. Luke’s hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.

Fethullah Gülen'in Cenazesinde Dikkat Çeken Yüz Gizleme Çabası: Mesajla Talimat Vermişler! - Resim : 1

Gülen’in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluluğun katılımıyla gerçekleşti.

MESAJLA TALİMAT

Terör örgütü lideri Gülen için toplanma yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı.

Fethullah Gülen'in Cenazesinde Dikkat Çeken Yüz Gizleme Çabası: Mesajla Talimat Vermişler! - Resim : 2

Söz konusu bilgilendirme mesajında Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi.

Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak" ifadesi yer aldı.

Fethullah Gülen'in Cenazesinde Dikkat Çeken Yüz Gizleme Çabası: Mesajla Talimat Vermişler! - Resim : 3

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi.

Fethullah Gülen'in Cenazesinde Dikkat Çeken Yüz Gizleme Çabası: Mesajla Talimat Vermişler! - Resim : 4

Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.

Fethullah Gülen'in Cenazesinde Dikkat Çeken Yüz Gizleme Çabası: Mesajla Talimat Vermişler! - Resim : 5

Öte yandan örgüt üyelerinin katıldığı cenaze töreninde 'Nasıl bilirdiniz?' sorusunun sorulmaması dikkat çekti.

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Kaynak: AA

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