Yeni Asya Genel Yayın Yönetmenine 'Fethullah Gülen' Gözaltısı

FETÖ lideri Fethullah Gülen’in 21 Ekim’de öldüğünün açıklanmasının ardından sosyal medyada propaganda yaptıkları iddiasıyla Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in ölmesinin ardından sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddia edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, iber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Önleme Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yapılan tespit üzerine aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi olarak ise "Terör örgütü propagandası" gösterildi. Güleçyüz’ün X hesabına da erişim engeli getirildi.

Kaynak: Cumhuriyet