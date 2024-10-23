2025 Resmi Tatil Takvimi Açıklandı: İşte Yeni Yılda Hafta İçine Denk Gelen Resmi Tatiller

Yeni yılın gelmesine kısa bir süre kala, 2025 yılındaki resmi tatil günlerinin hangi tarihlerde olacağı sorusu gündemde. Hafta içi tatillerinin çok sayıda çalışan ve memura dinlenme imkanı tanıyacağı 2025 yılı tatil takvimi şöyle...

İşte 2025 yılının resmi tatil takvimi:

1 Ocak 2025 (Çarşamba) - Yılbaşı

Yılın ilk resmi tatili olan yılbaşı, çarşamba gününe denk geliyor. Hafta ortasında gerçekleşen bu tatil, çalışanlara kısa bir mola imkanı sağlayacak.

30 Mart 2025 (Pazar) - Ramazan Bayramı

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayram tatilinin süresi, hükümetin açıklayacağı kararla netleşecek.

23 Nisan 2025 (Çarşamba) - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan, 2025 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, hafta ortasında bir tatil fırsatı sunuyor.

1 Mayıs 2025 (Perşembe) - Emek ve Dayanışma Günü

İşçi ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs, gelecek yıl perşembe günü kutlanacak. Yurt genelinde etkinlikler ve yürüyüşlerle geçen bu gün, resmi tatil olarak değerlendirilecek.

19 Mayıs 2025 (Pazartesi) - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun’a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs, pazartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün, gençlere spor ve kutlamalarla anılacak.

6 Haziran 2025 (Cuma) - Kurban Bayramı

Kurban Bayramı, 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Hafta sonuna denk gelen bu bayram, tatilciler için dört günlük bir tatil imkanı sunacak. Tatil süresi, hükümet kararıyla belirlenecek.

15 Temmuz 2025 (Salı) - Demokrasi ve Millî Birlik Günü

15 Temmuz, hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü olarak yine 'Demokrasi ve Millî Birlik Günü' olarak anılacak. Tatil, salı gününe denk geliyor.

30 Ağustos 2025 (Cumartesi) - Zafer Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı, cumartesi günü kutlanacak. Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı bu tarih, Atatürk ve şehitlerimizi anma günüdür.

29 Ekim 2025 (Çarşamba) - Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet’in ilanının yıldönümü olan 29 Ekim, çarşamba gününe denk geliyor. Bu, 2025 yılının son resmi tatili olarak kutlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi