Fethullah Gülen Çiftlik Evinin Bahçesine Gömüldü: Tabutu VIP Araçla Getirildi

FETÖ lideri Fethullah Gülen için Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Törende tekbir getirmek ve stadyumun bulunduğu bölgede dron uçurmak yasaklandı. Törenin ardından Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

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Fethullah Gülen Çiftlik Evinin Bahçesine Gömüldü: Tabutu VIP Araçla Getirildi

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi. ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fethullah Gülen Çiftlik Evinin Bahçesine Gömüldü: Tabutu VIP Araçla Getirildi - Resim : 1

QR KODLA GİRİŞ YAPILDI

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

TÜRK BASINI STADYUMA ALINMADI

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

Fethullah Gülen Çiftlik Evinin Bahçesine Gömüldü: Tabutu VIP Araçla Getirildi - Resim : 2

ÇİFTLİK EVİNİN BAHÇESİNE GÖMÜLDÜ

Törenin ardından Gülen, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

Fethullah Gülen Çiftlik Evinin Bahçesine Gömüldü: Tabutu VIP Araçla Getirildi - Resim : 3

Kaynak: İHA

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