Yayında Fenalaşıp Yürekleri Ağza Getirmişti, İlber Ortaylı Hasta Yatağından Açıkladı! ‘Doktorlarım…’

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Okan Bayülgen’in sunduğu Muhabbet Kralı programında canlı yayına üzerinde paltoyla çıkmış, Bayülgen ise “Hocam sizin tansiyonunuz yüksek ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız” demişti.

AYAĞINDAKİ YARADAN ENFEKSİYON KAPMIŞ

Ortaylı, kısa bir süre sonra canlı yayında rahatsızlanmış, ardından programdan erken ayrılmaz zorunda kalmıştı. Hastanede kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortaylı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Ayak parmağındaki yaradan mikrop kaptığın ortaya çıkan Ortaylı, daha sonra normal serviste alınmıştı. Hastaneden sevenlerine seslenen Ortaylı, ilk açıklamasında “Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Endişelenecek bir durum yok” diyerek taburcu olacağını duyurmuştu.

“TABURCU OLACAK DURUMDAYIM”

Ortaylı’dan yeni bir açıklama daha geldi. Hürriyet’te yer alan habere gör, odasında neşeli olduğu belirtilen Prof. Dr. İlber Ortaylı “Gayet iyiyim. Nazar mı değdi nedir. Hemen taburcu olacak durumdayım ama doktorlarım fevkalade ihtimam gösteriyor. Merak edenlere selam ve sevgilerimle” sözleri ile sevenlerine bir mesaj gönderdi. Ortaylı’nın doktor ve hemşirelere espriler yaptığı, enerjik olduğu ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet