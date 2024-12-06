Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılmalı?
Asal Araştırma, memur ve emekli maaşları beklentilerine ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre vatandaşların büyük çoğunluğu yüzde 30-35 oranında zam yapılması gerektiğini düşünüyor.
Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Memur ve emeklilerin gözü zam oranlarının belli olacağı ocak ayında. Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin 15 kişiyle yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı.
Ankette katılımcılara, "Sizce Memur ve Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde kaç olmalı?" diye soruldu.
Anket sonuçlarına göre seçmenlerin büyük çoğunluğu yüzde 30-35 oranında zam yapılması gerektiğini düşünüyor.
Ankette verilen yanıtlara göre, zam oranı beklentisi şöyle şekillendi:
- 13-18: Yüzde 13.4
- 19-24: Yüzde 17.2
- 25-29: Yüzde 17.0
- 30-35: Yüzde 21.8
- 36-41: Yüzde 16.6
- 42-47: Yüzde 14.0
Son Güncelleme: