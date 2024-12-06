Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılmalı?

Asal Araştırma, memur ve emekli maaşları beklentilerine ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçlarına göre vatandaşların büyük çoğunluğu yüzde 30-35 oranında zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

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Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılmalı?

Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Memur ve emeklilerin gözü zam oranlarının belli olacağı ocak ayında. Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin 15 kişiyle yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı.

Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılmalı? - Resim : 1

Ankette katılımcılara, "Sizce Memur ve Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde kaç olmalı?" diye soruldu.

Anket sonuçlarına göre seçmenlerin büyük çoğunluğu yüzde 30-35 oranında zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

Ankette verilen yanıtlara göre, zam oranı beklentisi şöyle şekillendi:

Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılmalı? - Resim : 2

  • 13-18: Yüzde 13.4
  • 19-24: Yüzde 17.2
  • 25-29: Yüzde 17.0
  • 30-35: Yüzde 21.8
  • 36-41: Yüzde 16.6
  • 42-47: Yüzde 14.0
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