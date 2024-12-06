Son Ankette Çarpıcı Sonuç: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılmalı?

Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Memur ve emeklilerin gözü zam oranlarının belli olacağı ocak ayında. Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin 15 kişiyle yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Sizce Memur ve Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde kaç olmalı?" diye soruldu.

Anket sonuçlarına göre seçmenlerin büyük çoğunluğu yüzde 30-35 oranında zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

Ankette verilen yanıtlara göre, zam oranı beklentisi şöyle şekillendi: