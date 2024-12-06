6 Kişiye Mezar Olmuştu! 'Sisli Vadi' Dosyasında 9 Kamu Görevlisi İçin Kritik Karar

5 Eylül 2023 tarihinde Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki sel felaketinde bungalov evlerin bulunduğu kamp alanında kalan 6 kişi hayatını kaybetmiş, tesis sahibi ile ortakları tutuklanmıştı. O davada yeni bir gelişme yaşandı. 9 kamu görevlisi hakkında “soruşturma izni verildi.

YARGILAMANIN ÖNÜ AÇILDI

Bungalov evlerde yaşanan sel felaketine ilişkin soruşturmadaki yeni detayı, T24 yazarı Tolga Şardan köşesine taşıdı. Şardan, İçişleri Bakanlığı’nın Sisli Vadi faciasında ikisi vali, 9 kamu görevlisi hakkında “soruşturma izni” verdiğini açıkladı. Şardan "İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, müfettişin raporu doğrultusunda istenilen görüşe uygunluk verdi. Söz konusu ikisi vali, toplam dokuz kamu görevlisinin adli yargılamasının önü açıldı" dedi.

KAÇAK OLDUĞU TESPİT EDİLEN VE YIKILMASI GEREKEN TESİS…

Şardan’ın tüm sürecin dikkat çeken detaylarını şöyle özetledi: Denetimi gerçekleştiren personel, “yapı tatil zaptı” hazırlayıp arazi üzerindeki yapıları mühürledi. Mühürleme işlemiyle birlikte 28 Mart 2022’de toplanan İl Encümeni, söz konusu kaçak işleme yönelik imar para cezası uygulanmasına karar verdi. Nihayetinde, kaçak olduğu tespit edilen ve yıkılması gereken tesis, sosyal medyadan yaptığı duyurularla faaliyete geçirildi.

9 KAMU GÖREVLİSİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

Şardan, o kararı şu ifadelerle duyurdu: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi, Sisli Vadi merkezli yaşanan süreçte Kırklareli Valisi Birol Ekici (halen Şırnak Valisi, Y.N.), Eski Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Rahim Zobu, Eski İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Yüksel Akış ve Eski Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ufuk Gürsel hakkında “soruşturma izni verilmesini” talep etti.

Şardan, ocak ayında görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi’nin Sisli Vadi adlı tesisin ruhsatsız olduğu, bu durum bilinmesine rağmen tesisin faaliyetine devam etmesine ve yeni kaçak yapıların inşasına göz yumulduğu, yıkım kararının yerine getirilmediği iddialarını mercek altına alarak 8 aylık bir araştırma yaptığını belirtti.

Şardan, o süreci şöyle açıkladı: Müfettiş tespitlerine göre; DSİ, “tesis kurulmak istenilen arazinin batısından geçen Çavuşderesi’nin taşkın tesirinde kaldığı, en az 10 metrelik kot farkı bırakılması ve bu kot farkı üzerine herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi” görüşünü valiliğe sundu.

Kaynak: T24