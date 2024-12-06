Ankara'ya Yürümek İsteyen Polonez İşçilerine Polis Müdahalesi

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Polonez işçileri direnişlerinin 5. ayına yaklaşırken Ankara'ya yürüme kararı aldı. Sabah saatlerinde fabrika önünde bir araya gelen ve yürümek isteyen işçilerden 5'i gözaltına alınırken, işçiler gözaltındaki arkadaşları serbest bırakılana kadar açlık grevi kararı aldı.

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TÜRK-İŞ'e bağlı TEK GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları için işten atılan bir grup işçinin direnişi beşinci ayına yaklaşırken, işçiler bugün saat 11.00'de Çatalca'dan Ankara'ya 'Anayasal Hak Yürüyüşü' başlatacaklarını açıkladı.

Sabah saatlerinde fabrikanın önünde bir araya gelen işçilerin önü polis ekipleri tarafından kesildi. "Hak, Hukuk, Adalet", "Ankara, Ankara, duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri" şeklinde slogan atan, sendika önlükleri ve ellerindeki bayraklarla yürümek isteyen işçiler, ekiplerce engelleniyor.

"5 POLONEZ İŞÇİSİ TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI"

Sendikanın örgütlenme uzmanlarından Suat Karlıkaya, engellemeye, "Gücünüz işçiye yetiyor değil mi? Polonez işçileri olarak emniyet güçleri tarafından ablukaya alınmış vaziyetteyiz. Ne çadıra girişimize ne yürüyüşümüze izin veriliyor. Biz bu memleketin onurlu işçileriyiz. Hakkımız olanı alacağız. Şu görüntüyü yaratanlar izlesinler ve utansınlar!" sözleriyle tepki gösterdi.

Karlıkaya, "Tarladan yola giden 5 Polonez işçisi yine ters kelepçeyle gözaltına alındı. Arkadaşlarımız serbest bırakılıp yol açılana kadar açlık grevine başladık. Nereden inceldiyse oradan kopsun artık. Bu ülke neresi ya. Dönmeyeceğiz yolumuzdan yolu açın diyoruz" ifadelerini paylaştı.

AÇLIK GREVİ KARARI

Karlıkaya ayrıca gözaltına alınan işçiler bırakılana kadar açlık grevine başladıklarını duyurdu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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