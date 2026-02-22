Yaya Geçidinde Makas İddiası... 14 Yaşındaki Çocuk Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, 19 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan E.G’ye, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Y.A. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Y.A., adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA