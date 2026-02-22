Yaya Geçidinde Makas İddiası... 14 Yaşındaki Çocuk Öldü

Ankara’da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuk, makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yaya Geçidinde Makas İddiası... 14 Yaşındaki Çocuk Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, 19 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında Turan Güneş Bulvarı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan E.G’ye, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Y.A. idaresindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Y.A., adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TEM'de Trafik Kazası! İstanbul Yönü KapandıTEM'de Trafik Kazası! İstanbul Yönü KapandıGüncel

Yargıtay’dan Emsal Ehliyetsiz Sürücü Kararı: Karşı Taraf Tazminat ÖdeyecekYargıtay’dan Emsal Ehliyetsiz Sürücü Kararı: Karşı Taraf Tazminat ÖdeyecekGüncel

Sultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 YaralıSultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 YaralıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ankara Trafik kazası
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Maçta Korku Dolu Anlar! Antrenör Bir Anda Yere Yığıldı Maçta Korku Dolu Anlar! Antrenör Bir Anda Yere Yığıldı
Dezenformasyona Karşı Gençlik Kalkanı: Antalya’da Medya Etiği Kampı Antalya’da Dezenformasyona Karşı Gençlik Kampı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Haftanın En Çok İzlenen 10 Dizisi Belli Oldu İşte Haftanın En Çok İzlenen 10 Dizisi -
Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı
İSKİ Verileri Paylaştı: İşte İstanbul Barajlarında Son Durum… İSKİ Verileri Paylaştı: İşte İstanbul Barajlarında Son Durum…
Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor
Türk Sineması Yasta: Usta Oyuncu Ali Tutal Hayatını Kaybetti Usta Oyuncu Ali Tutal Hayatını Kaybetti