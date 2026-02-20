TEM'de Trafik Kazası! İstanbul Yönü Kapandı
Kocaeli’de Anadolu Otoyolu’nda ilerleyen iki TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucu mukavva yüklü TIR devrildi ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Kocaeli’ndeki Anadolu Otoyolu’nda iki TIR’ın karıştığı kaza nedeniyle İstanbul yönünde ulaşım aksadı.
Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde, plakaları ve sürücü bilgileri henüz tespit edilemeyen TIR’lar çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle mukavva yüklü TIR devrildi ve yük yola saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı İstanbul yönü trafiğe kapandı ve ekipler yolun tekrar açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA-DHA
