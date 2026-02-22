Maçta Korku Dolu Anlar! Antrenör Bir Anda Yere Yığıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF 1. Lig’in 27. haftasında oynanan Çorum FK–Ümraniyespor karşılaşmasında sahada endişe yaratan anlar yaşandı. Çorum Şehir Stadyumu’ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Çorum FK’ya galibiyeti 52. dakikada Mame Thiam ve 79. dakikada Fredy’nin golleri getirdi.

Ancak maç sırasında yaşanan sağlık sorunu sonucu oyun bir süre durdu. Çorum FK Altyapı Antrenörü Hayrettin Karaca kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından Karaca, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Deneyimli antrenöre hastanede anjiyo yapıldığı ve tıkalı damarının açıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun yakından takip edildiği, geceyi sorunsuz atlatması halinde hayati riskin büyük ölçüde ortadan kalkacağı belirtildi.

Kaynak: AA