Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, komşular arasında yaşandığı öne sürülen husumet büyüdü. Yaklaşık bir yıl önce taşındıkları apartmanda baskı gördüklerini belirten 4 çocuklu aile, evlerinin önüne mermi çekirdeği ve "Burayı terk edin" yazılı notlar bırakıldığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Ailenin, kendilerini aşiret olarak tanıttıklarını iddia ettiği komşularıyla iki gün önce yeniden tartışma yaşandığı öğrenildi.

ODUNLA SALDIRDI

Olay günü M.B., iftar öncesi jandarma ekiplerine araç içi kamera görüntülerini teslim etti. Ekiplerin yanında evine dönmek isteyen M.B.’ye, kucağında 14 aylık kızı varken Ş.E. isimli şüpheli odunla saldırdı. Darbe sonucu bebeğin kafatasında çatlak oluştuğu, babanın ise burun ve baş bölgesinde kırıklar meydana geldiği bildirildi.

'DÖNMEYE KORKUYORUZ'

Hastanede açıklama yapan M.B., “Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bu olay yaşandı. Evimize dönmeye korkuyoruz” dedi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ş.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen S.E. ise serbest bırakıldı. Baba ve kızının tedavisi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralanan baba ve bebeğe geçmiş olsun dileklerini iletti. Gürlek, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve baba ile kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza “geçmiş olsun” dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum.



