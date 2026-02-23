Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama

Yalova’da komşularıyla husumet yaşadığı öne sürülen baba, kucağındaki 14 aylık kızıyla birlikte odunlu saldırıya uğradı. Adalet Bakanı Gürlek, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, komşular arasında yaşandığı öne sürülen husumet büyüdü. Yaklaşık bir yıl önce taşındıkları apartmanda baskı gördüklerini belirten 4 çocuklu aile, evlerinin önüne mermi çekirdeği ve "Burayı terk edin" yazılı notlar bırakıldığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Ailenin, kendilerini aşiret olarak tanıttıklarını iddia ettiği komşularıyla iki gün önce yeniden tartışma yaşandığı öğrenildi.

ODUNLA SALDIRDI

Olay günü M.B., iftar öncesi jandarma ekiplerine araç içi kamera görüntülerini teslim etti. Ekiplerin yanında evine dönmek isteyen M.B.’ye, kucağında 14 aylık kızı varken Ş.E. isimli şüpheli odunla saldırdı. Darbe sonucu bebeğin kafatasında çatlak oluştuğu, babanın ise burun ve baş bölgesinde kırıklar meydana geldiği bildirildi.

'DÖNMEYE KORKUYORUZ'

Hastanede açıklama yapan M.B., “Kızımla içeri girerken odunla vurdular. Odunun yarısı omzuma, diğer yarısı kızımın kafasına geldi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bu olay yaşandı. Evimize dönmeye korkuyoruz” dedi.

Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama - Resim : 1

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ş.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu belirtilen S.E. ise serbest bırakıldı. Baba ve kızının tedavisi Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürüyor.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralanan baba ve bebeğe geçmiş olsun dileklerini iletti. Gürlek, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve baba ile kızını yaraladığı değerlendirilen şüphelinin tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Yalova Saldırı
Son Güncelleme:
Maçta Korku Dolu Anlar! Antrenör Bir Anda Yere Yığıldı Maçta Korku Dolu Anlar! Antrenör Bir Anda Yere Yığıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Yaya Geçidinde Makas İddiası... 14 Yaşındaki Çocuk Öldü Yaya Geçidinde Makas İddiası... 14 Yaşındaki Çocuk Öldü
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
Haftanın En Çok İzlenen 10 Dizisi Belli Oldu İşte Haftanın En Çok İzlenen 10 Dizisi -
Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı Edirne Sular Altında: Nehirler Taştı, Ulaşım Durdu, Tarihi Köprüler Kapatıldı
İSKİ Verileri Paylaştı: İşte İstanbul Barajlarında Son Durum… İSKİ Verileri Paylaştı: İşte İstanbul Barajlarında Son Durum…
Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor Meteoroloji İl İl Açıkladı: Fırtına, Sağanak ve Kar Geliyor