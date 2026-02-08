Sultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 Yaralı

Sultanbeyli'de polis aracının karıştığı kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de Trafik Kazası, 2'si Polis 3 Yaralı
Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında seyir halindeki polis aracı ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

