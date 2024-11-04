Van ve Batman'da Kayyım Protestosu! Gözaltılar Var

Van ve Batman'da DEM Partili 3 belediyeye kayyım atanması protesto edildi. Polisin müdahale ettiği protestolarda Van'da 4, Batman'da ise 9 kişi gözaltına alındı.

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DEM Parti Van İl Örgütü ile Van Emek ve Demokrasi Platformu, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını protesto etti. Van Sanat Sokağı'nda yapılan basın açıklamasına DEM Parti Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti İl Eş Başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Basın açıklamasının ardından kalabalığa biber gazı ile müdahale eden polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Arbede sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

BATMAN'DA 9 GÖZALTI

Batman Belediyesine kayyım atanmasına tepki gösteren vatandaşlar da bir araya geldi. Belediye binası önünde toplanan kalabalığa polis izin vermedi.

Van ve Batman'da Kayyım Protestosu! Gözaltılar Var - Resim : 1

Belediyeye girmeye çalışan kabalıktan 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Van ve Batman'da Kayyım Protestosu! Gözaltılar Var - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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