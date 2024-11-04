Avukatlarından Kritik Açıklama: 'Ahmet Türk Hakkında Açık Soruşturma Yok'

İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atadı. Yerine kayyım atanan Ahmet Türk'ün avukatları kayyıma gerekçe gösterilen dosyalara ilişkin bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı’nın kayyuma gerekçe olarak gösterdiği dosyalara ilişkin açıklama yapmak zorunluluğu hissettiklerini belirten avukat Erdal Kuzu ve Tahar Erdem’in açıklamasında “Müvekkilimiz, söz konusu davada Kobane iddiaları ile ilgili beraat etmiş ancak Mardin 3. Ağır Ceza mahkemesi tarafından bu dava dosyası ile birleştirilen davada örgüt üyeliğinde ceza almış olup yerel mahkeme bu davada henüz gerekçesini açıklamamıştır" denildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, açıklamada, "Bu davadaki iddialar 2016 yılında Kayyum atanmasına gerekçe olarak gösterilmiş akabinde 2019 yılındaki Kayyum atama işlemine de yine gerekçe olarak gösterilmiştir. 2024 yılı itibari ile aynı gerekçe tekrar kayyum atama işlemine gerekçe gösterilmiştir” ifadelerine yer verildi.

'KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI BELGELER İLE SABİT'

Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/142 esas sayılı dava dosyasında propaganda iddiasının gerekçe gösterildiğini kaydedilen açıklamada, “Müvekkilimiz 2011 yılı Mart Ayında Siirt İlinde Faili Meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin yapmış olduğu konuşmada Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/1004 soruşturma 2014/1 kara numarası ile Kamu davasının ertelenmesi kararı verildiği, ancak daha sonra fezleke hazırlanmak sureti ile Ankara Başsavcılığı Parlamenter suçlar bürosuna gönderildiği, bu fezleke üzerine dava açıldığı ancak aynı konuya ilişkin olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28.02.2023 tarihinde 2021/3595 soruşturma no ve 2023/658 Karar numarası ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belgeler ile sabittir” diye belirtildi.

'ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDU'

“Bu suç iddia için kanunda tanımlanan zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu” belirten avukatlar, “Konuşmanın yapıldığı tarih üzerinde 13 yıl 6 ay geçtiği, bu hali ile zamanaşımı süresinin olduğu, Mükerrer yargılama ve zamanaşımı iddialarını ilgili mahkeme önünde dile getirilmesine rağmen mahkemenin yasaya aykırı olarak yargılamaya devam ettiği belgeler ile sabit olup dava da henüz karar verilmediği sabittir” ifadelerini kullandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “örgüt üyeliği” iddiası ile açılan 2024/7685 soruşturma numarası ile açılan soruşturmada “Takipsizlik” kararı verildiği ifade edilen açıklamada, “Söz konusu soruşturmanın Müvekkilimizin 13.01.2024 tarihli Aday Tanıtım toplantısında yapmış olduğu bir konuşma nedeni ile açıldığı, yine 08.02.2024 tarihinde DEM Parti’nin düzenlemiş olduğu bir mitingin gerekçe gösterildiği ancak 23.09.2024 tarihinde 2024/5141 karar numarası suç oluşmadığı gerekçesi ile Kovuşturmaya yer olmadığında dair karar verildiği belgeler ile sabittir."

'AÇIK OLAN SORUŞTURMA YOK'

"Bugün itibari ile Müvekkilimiz hakkında açık olan bir soruşturmanın bulunmadığı da resmi evraklar ile da sabittir” denilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı: “Bu neden ile İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan gerekçelerin dayanaklarının bulunmadığı, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların bulunduğu soruşturma dosyalarının gerekçe gösterildiği, işbu hali ile yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu ve gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını Kamuoyunun bilgisine sunmak gereksinimi doğmuştur.”

Kaynak: Mezopotamya Ajansı