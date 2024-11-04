Geri Dönüşüm Tesisinde Feci Olay! Elini Makineye Kaptırdı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çalışan 22 yaşındaki Berat N., hurda ezme makinesine malzeme atarken elini makineye kaptırarak yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde çalışan Berat N. (22), hurda ezme makinesine malzeme atarken elini makineye sıkıştırdı. Sağ elindeki 3 parmakta kırık ve ezilme meydana geldi. Genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genç ilk tedavinin ardından Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: