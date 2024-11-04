Bülent Arınç'tan Mehmet Uçum'a Ağır Sözler! 'Benim Zamanımda Olacaktın ki...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları tam gaz devam ederken önce CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne ardından ise Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanması sürecin nereye gideceğine dair soru işaretlerine neden oldu.

'CUMHURBAŞKANIMIZI İŞİN DIŞINDA GÖRÜYORUM'

T24 yazarı Cansu Çamlıbel’e konuşan AKP'li eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin "Bu kimin elinden çıkmıştır? Kimin talimatıyla olmuştur? Ben burada Cumhurbaşkanımızı işin dışında görüyorum. Ama durumdan vazife çıkaran veya kendisini bu yolla ispatlamaya çalışan bir merkez olabilir" çıkışı yaptı.

MEHMET UÇUM'A SERT SÖZLER

Arınç, ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum hakkında sert konuştu. "Adam gemiyi azıya almış gidiyor" diyen Arınç, "Arkasında olsa olsa eski yoldaşlarından Perinçek olur" dedi. Arınç, "Devleti kutsal zanneden bir anlayışa sahip olanların, devleti hukuki bir kurum olarak değil de kutsal bir kurum olarak düşünenlerin safında yer alıyor. Bu adamın sözlerine tahammül edilmesinin arkasında belki Cumhur İttifakı'nı destekleyen güçlerin 'Bu da burada bulunsun' demesi vardır" ifadelerini kullandı.

Uçum’un “Anayasada şunlar şunlar olması lazım” sözlerini hatırlatan Arınç, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini alabildiğine müdafaa ediyor. Anayasa uzlaşmayla yapılacak. Diğer partilerle temas kuran bir Meclis Başkanının önünü nasıl kesersin sen? Meclis Başkanının söylediği sözleri değerlendirme noktasında mısın? Sen benim zamanımda olacaktın ki ben sana ne yapacağımı görecektin" diye konuştu.

Kaynak: T24