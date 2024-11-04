İYİ Partili Başkan Tutuklandı, Belediye AKP'ye Geçti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde, İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yeni bir seçim gerçekleştirildi. Yapılan oylamada başkan vekilliğine AKP'li Meclis Üyesi Atilla Tarık Semiz getirildi.

İYİ Partili Başkan Tutuklandı, Belediye AKP'ye Geçti

Gülüç Nikah Salonu'nda yapılan belediye meclis toplantısında, belediye başkan vekilliği için AKP'nin adayı Atilla Tarık Semiz ile İYİ Parti'nin adayı Sedat Taşdelen yarıştı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Semiz 5, Taşdelen 4 oy aldı.

AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AKP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AKP Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri ve partililer, başkan vekilliğine seçilen Semiz'i tebrik etti.

İYİ Partili Başkan Tutuklandı, Belediye AKP'ye Geçti - Resim : 1

Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınıp tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: AA

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