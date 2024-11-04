Doğal Gaz Faciasında Dehşet Görüntü! Binanın Çatısı Dahi Delinmiş

Çorum'da bulunan bir apartmanda meydana gelen patlamada, 1 vatandaş hayatını kaybetti. 33 vatandaşın da yaralandığı patlamanın vahameti, havadan görüntülendi. Apartmanın çatısının dahi delinmesi felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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Doğal Gaz Faciasında Dehşet Görüntü! Binanın Çatısı Dahi Delinmiş

Çorum’daki bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 vatandaş hayatını kaybetti, 33 vatandaş ise yaralandı. Patlamanın ardından görüntülenen binanın görüntüsü şoke ederken, binanın çatısının dahi delinmesi felaketin boyunu gözler önüne serdi.

Doğal Gaz Faciasında Dehşet Görüntü! Binanın Çatısı Dahi Delinmiş - Resim : 1

Dün öğle saatlerinde Çorum’un merkezinde bulunan Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana gelen patlamada, Çorumgaz firmasının sorumlu doğal gaz şirketi olduğu Çorum’da yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanırken 15 binada hasar oluştu. Çorum Belediyesi ekipleri patlamanın yaşandığı alanda çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hasar tespit çalışması başlatıldı.

Doğal Gaz Faciasında Dehşet Görüntü! Binanın Çatısı Dahi Delinmiş - Resim : 2
Yapılacak hasar tespit çalışmaları neticesinde patlamanın olduğu binanın yıkılması değerlendirilirken, çekilen dron görüntülerinde binanın çatısının bile delindiği ortaya çıktı. Binanın içerisindeki merdivenlerin ise tamamen yıkıldığı görüldü.

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Kaynak: İHA

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