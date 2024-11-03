Çorum'da Korkutan Patlama! Ortalık Savaş Alanına Döndü, Ölü ve Yaralılar Var

Çorum il merkezinde Osmancık Caddesi'nde yer alan 5 katlı Hilal Apartmanı'nın üçüncü katında saat 14.30 sularında doğal gazdan kaynaklandığı öğrenilen şiddetli bir patlama yaşandı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çorum Valisi Ali Çalgan'ın TRT Haber'de verdiği bilgiye göre yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralılardan en az 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Patlamanın etkisiyle, patlamanın gerçekleştiği dairenin duvar ve camlarının tamamen yıkıldığı görülürken, olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

ÇEVRE BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ, CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine intikal eden görevliler geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.

Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Çevredeki binalar tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan, Çorumgaz ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte ,sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına yansırken, üçüncü katta meydana gelen patlamanın giriş katta bulunan dükkanları dahi şiddetli şekilde etkilediği dikkat çekti.

Patlama sonrası, vatandaşların kaçışma anları da görüntülendi.

Kaynak: AA-DHA-İHA