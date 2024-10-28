Fabrikada Patlama! 1 Çalışan Yaralandı

Sivas'ta bir fabrikanın laboratuvarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bir çalışan yaralandı.

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Fabrikada Patlama! 1 Çalışan Yaralandı

Sivas’ta mekanik teknolojileri üzerine faaliyet gösteren bir firmanın laboratuvarında meydana gelen patlamada bir çalışan yaralandı.

Fabrikada Patlama! 1 Çalışan Yaralandı - Resim : 1

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Sivas Organize Sanayi Bölgesindeki Anadolu Opto Mekanik Teknolojileri A.Ş. firmasının laboratuvarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken olayda K.Ş. (51) isimli çalışanın el ve boyun bölgesinde yanıklar oluştu. Yaralı işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. AFAD ekiplerince havalandırma ve ölçümlere devam edildiği öğrenildi. olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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