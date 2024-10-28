Sokak Röportajında Atatürk'e Çirkin Sözler! Sosyal Medyadan Tepki Yağıyor

Bir sokak röportajında, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Mustafa Kemal Atatürk hakkında çirkin ifadelerde bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen röportajda, şahıs Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğu'nu yıktığını öne sürdü. Daha sonra ise Atatürk için "Anası babası belli değil" diyerek hakaret etti. Bu açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Hatay’da ‘Sarı Mikrofon’ adlı YouTube kanalı tarafından yapılan röportajda muhabir, şahsa "Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Şahıs, "Anti-Kemalistim, Atatürk'ü hiç sevmiyorum" dedi.

Muhabirin, "Ama ülkemizi kurtardı" ifadesine karşılık olarak şahıs, "Size öyle geliyor abi, Osmanlı'yı yıktılar. Bana göre öyle bilmiyorum artık" dedi. Son olarak, sözlerini daha da çirkinleştirerek, "Anası babası belli değil yani" şeklinde bir ifadede bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Şahsın bu çirkin ifadeleri karşısında sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı. Çok sayıda tepki yorumları yapıldı. Bazı vatandaşlar bu açıklamaları 'Cahillik' ile bağdaştırdı.