Sokak Röportajında Atatürk'e Çirkin Sözler! Sosyal Medyadan Tepki Yağıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yapılan bir sokak röportajında kimliği bilinmeyen bir şahıs, Mustafa Kemal Atatürk için "Anası babası belli değil" değil diyerek, Atatürk'e hakaret etti.

Son Güncelleme:
Sokak Röportajında Atatürk'e Çirkin Sözler! Sosyal Medyadan Tepki Yağıyor

Bir sokak röportajında, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Mustafa Kemal Atatürk hakkında çirkin ifadelerde bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen röportajda, şahıs Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğu'nu yıktığını öne sürdü. Daha sonra ise Atatürk için "Anası babası belli değil" diyerek hakaret etti. Bu açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Sokak Röportajında Atatürk'e Çirkin Sözler! Sosyal Medyadan Tepki Yağıyor - Resim : 1

Hatay’da ‘Sarı Mikrofon’ adlı YouTube kanalı tarafından yapılan röportajda muhabir, şahsa "Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Şahıs, "Anti-Kemalistim, Atatürk'ü hiç sevmiyorum" dedi.

Sokak Röportajında Atatürk'e Çirkin Sözler! Sosyal Medyadan Tepki Yağıyor - Resim : 2

Muhabirin, "Ama ülkemizi kurtardı" ifadesine karşılık olarak şahıs, "Size öyle geliyor abi, Osmanlı'yı yıktılar. Bana göre öyle bilmiyorum artık" dedi. Son olarak, sözlerini daha da çirkinleştirerek, "Anası babası belli değil yani" şeklinde bir ifadede bulundu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sokak Röportajında Atatürk'e Çirkin Sözler! Sosyal Medyadan Tepki Yağıyor - Resim : 3

Şahsın bu çirkin ifadeleri karşısında sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı. Çok sayıda tepki yorumları yapıldı. Bazı vatandaşlar bu açıklamaları 'Cahillik' ile bağdaştırdı.

Son Güncelleme:
Beyaz Tişörte Dökülen Kahve Lekesi En Kolay Nasıl Temizlenir? Beyaz Tişörte Dökülen Kahve Lekesi En Kolay Nasıl Temizlenir?
Ali Mahir Başarır 'İlk Kez Söylüyorum' Diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Üniversite Anısını Anlattı 'İlk Kez Söylüyorum' Diyerek Cumhurbaşkanı İle Üniversite Anısını Anlattı
İstanbul Havalimanı'nda Görev Başındaki Polis Beylik Tabancasıyla İntihar Etti İstanbul Havalimanı'nda Görev Başındaki Polis İntihar Etti
Muhabbet Kuşu Bakımı ve Beslenmesi Nasıl Yapılır? Muhabbet Kuşları Neler Yiyebilir? Muhabbet Kuşu Bakımı ve Beslenmesi Nasıl Yapılır? Muhabbet Kuşları Neler Yiyebilir?