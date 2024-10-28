Ali Mahir Başarır 'İlk Kez Söylüyorum' Diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Üniversite Anısını Anlattı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bir canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu. Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı iki anısını da ilk kez anlattı.

ÜNİVERSİTEDE DERS

Başarır, o dönem İBB Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitede dersine girdiğini belirtti.

Başarır, "İlk kez söylüyorum burada. Recep Tayyip Erdoğan imar dersime girdi. O zamanlar belediye başkanlarını idari hocamız çağırıyordu, imar derslerine veriyordu. İşte Sefa Sirmen geldi ondan sonra Recep Tayyip Erdoğan geldi, imar dersi verdi. İmar adına şanssızlığımızdı" diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

Başarır, '32. Gün' isimli TV programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soruyu ve aldığı yanıtı da anlattı.

Başarır şu ifadeleri kullandı:

"O videolar çıktı. Bayağı sohbet ettik. Ben hatta uzun boylu, zayıf yani çok yakışıklıyım demeyeyim ama omuzlarım falan geniş, spor yapıyorum. Tayyip Bey, 'Sen ne avukatı olacaksın? Manken olsana' dedi. Keşke dediğini yapsaydım belki bugün başına bu kadar bela olmazdım."

Kaynak: Haberler.com