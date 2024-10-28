İstanbul Havalimanı'nda Görev Başındaki Polis Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü’nde pasaport polisi olarak görev yapan Ilgın Ceylan, görev sırasında beylik tabancasıyla intihar etti. Hastaneye kaldırılan Ceylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İstanbul Havalimanı'nda Görev Başındaki Polis Beylik Tabancasıyla İntihar Etti

Olayın ardından, acil sağlık ekipleri hızla İstanbul Havalimanı‘na sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceylan, hemen hastaneye kaldırıldı; ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Pasaport polisi olarak İstanbul Havalimanı’nda görev yapan Ilgın Ceylan, yolcu giriş-çıkış işlemleri ve güvenlik kontrolünden sorumluydu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ilgın Ceylan’ın vefatıyla ilgili olarak yetkililer harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma başlattı. İstanbul Havalimanı’nda yaşanan bu üzücü olay, güvenlik güçlerinin stresli görev koşullarını tekrar gündeme getirdi.

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Kaynak: Airlinehaber

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