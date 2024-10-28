İş Arkadaşını Üçüncü Kattan Atarak Öldürdü
Konya’nın Çumra ilçesinde, kendisi gibi Afganistan uyruklu olan arkadaşı Manaf K. tarafından çalıştıkları inşaatın 3'üncü katından atılan Hasip Asuri (20) hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Manaf K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Meydan Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi’nde meydana geldi. Çalıştıkları inşaatta Manaf K. ile Hasip Asuri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada Manaf K., Hasip Asuri'yi inşaatın 3'üncü katından attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Asuri, ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Asuri, yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan Manaf K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Manaf K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA