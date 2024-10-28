Muş'ta Treni Kazası: Ölü ve Yaralılar Var

Muş’ta, Van Gölü Ekspresi yolcu treninin mikserli beton pompasına çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 makinist öldü, 2 makinist yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.20 sıralarında Muş merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Tren yolunda çalıştığı iddia edilen mikserli beton pompasına, Tatvan-Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi çarptı. Kazada Ali Akgül isimli makinist olay yerinde hayatını kaybederken 2 makinistte yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği beton pompası, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Muş'ta Treni Kazası: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Kaza üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muş'ta Treni Kazası: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Yolcu treni ve beton pompasında hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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