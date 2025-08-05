O İlimizde Ekmeğe Okkalı Zam! Artık O fiyattan Satılacak
Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon ile birlikte birçok ürüne peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Bu zamlardan nasibini alan ekmek fiyatları ise vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Gelen zam haberi ise o ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı şaşkına çevirdi. Ekmek fiyatlarına okkalı zam! Artık o fiyattan satılacak. Peki ekmek fiyatlarına zammı yapıldı? Ekmek fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da ekmek fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. Ağustos ayı ile birlikte 200 gram ekmek 12 liradan satılacak.
Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında uygulanmaya başlanan yüzde 20 oranındaki zam, Aksaray’da da yürürlüğe giriyor.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetlerdeki artışın ekmek fiyatlarına yansıdığını belirterek, Aksaray’da 200 gram ekmeğin fiyatının 12 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Yeni fiyat tarifesi, 7 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olacak.