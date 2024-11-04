Bülent Arınç'tan İmamoğlu Çıkışı: Kıyamet Kopmadıkça 'Ahmak' Kelimesinden Ceza Gelmez

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, T24'ten Cansu Çamlıbel'e gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Arınç, Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecine değindi. İmamoğlu hakkında "ahmak" ifadesinden kaynaklanan davayı ele alan Arınç, “Kıyamet kopmadıkça 'ahmak' kelimesinden kimseye ceza da yasak da gelmez” dedi.

"İMAMOĞLU’NA CEZA GELMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Ekrem İmamoğlu’nun yargı süreci ve istinaf kararına ilişkin konuşan Bülent Arınç, İmamoğlu’na yönelik suçlamaların asılsız olduğunu ifade ederek, “Bugün herkes birbirine çok daha ağır ithamlarda bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın da sarf ettiği birçok söz hafızalardadır. Ekrem İmamoğlu’na sırf 'ahmak' ifadesi yüzünden ceza verilmez, bu konunun sürekli gündeme getirilmesi yargıyı etki altında bırakabilir" açıklamasında bulundu.

Arınç'ın açıklaması şöyle:

‘Ahmak’ kelimesinden dolayı ceza da gelmez, yasak da gelmez. Dünya değişmedikçe, kıyamet kopmadıkça, hak, hukuk veya adalet varsa böyle bir şey olmaz. Bugün herkes bundan bin misli daha kötüsünü birbirine söylüyor. Cumhurbaşkanımızdan başlayarak herkesin sarf ettiği kelimeler de hala hafızalarda, belleklerde duruyor. Ekrem İmamoğlu sarf ettiği bu kelimenin muhatabının YSK değil, farklı olduğunu söylüyor. Ekrem İmamoğlu onu herhalde Sayın Süleyman Soylu'ya da hitaben söylemiş. Yüksek Seçim Kurulu’nun da bundan dolayı şikayetçi olmadığını söylüyor. Bilirkişiye bile ihtiyaç olmadan beraat kararı verilebilecek bir konuda bilirkişi de böyle söylüyorsa, bilirkişi raporu bu meseleyi bitirmeye yeterli olurdu. İstinafa geldiğine göre orada da mutlaka tartışılıyordur. Bundan dolayı, iki yıl aşan bir mahkûmiyet kararının onanması mümkün değil. Olmaması gerekir. Bence bu konuyu her gün gündeme getirmeden yargıya güvenmek zorundayız. Çünkü yargı etki altında kalabilir. Yani her gün kendisini muhatap alan bir konuşmayla yargı olağandan farklı bir kararı da gidebilir. Bence orayı rahat bırakalım.

Kaynak: T24