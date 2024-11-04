CHP Lideri Özgür Özel Mardin'e Gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in programını değiştirerek Mardin'e gideceği bildirildi. Özel'in Ahmet Türk ile görüşeceği kaydedildi.

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CHP Lideri Özgür Özel Mardin'e Gidiyor

DEM Partili 3 belediyeye kayyım atanırken, kayyım atanan belediyeler arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den flaş bir karar geldi.

CHP lideri Özel’in bugün Mardin’e giderek, görevden alınan Ahmet Türk ile görüşeceği bildirildi.

Özel'in 15.15 uçağıyla Mardin'e hareket etmesi bekleniyor.

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