Esenyurt Belediyesi'nde CHP'nin Odasına Kilit Vuruldu

Kayyım atanan Esenyurt Belediyesi'nde CHP'nin grup toplantısı odanın kapısı kilitlendi. CHP'nin talelasının söküldüğü anlar da objektiflere yansıdı.

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Esenyurt Belediyesi'nde CHP'nin Odasına Kilit Vuruldu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ‘terör örgütü üyesi olduğu’ iddiasıyla tutuklanarak yerine kayyım atanmasının ardından, belediye binasındaki CHP Grup Odası’nın tabelası da sökülerek odanın kapısı kilitlendi.

Esenyurt Belediyesi'nde CHP'nin Odasına Kilit Vuruldu - Resim : 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Erdinç Aktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, belediye içinde polis gözetiminde CHP Grup Toplantı Odası Yazılı tabelanın söküldüğünü ve odanın kilitlendiğini duyurdu.

Esenyurt Belediyesi'nde CHP'nin Odasına Kilit Vuruldu - Resim : 2

Aktaş, paylaşımında, "Bu bir faşizm! Esenyurt Belediyesi CHP Grup Odamız, “Kayyum’un talimatıyla kilitleniyor. Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, altında kalacaksınız!" ifadelerini kullandı.

Kapının kilitlendiği ve tabelanın söküldüğü anlar gazeteci Can Tan’ın objektifine yansıdı.

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