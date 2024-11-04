Makamına Üçüncü Kez Kayyım Atanan Ahmet Türk: Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdim

Türkiye bu sabah üç belediyeye kayyım atandığı haberiyle uyandı. Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin yanında DEM Parti'nin yerel seçimlerde kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne de üçüncü defa kayyım atandı. Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, görevden alınarak, koltuğuna Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyım başkan olarak geldi.

'BUNUN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK'

Mardin Büyükşehir Belediyesi binası polisler tarafından abluka altına alınırken, Ahmet Türk kayyım atanmasına ilişkin konuştu. Kayyım kararının halk iradesinin gaspı olduğunu vurgulayan Türk, şunları söyledi:

"Bizler bu ülkede halkların kardeşliğini, kucaklaşmayı esas alan siyaset mantığı ile bugüne kadar yürüdük, çalışmalarımızı yaptık. Toplumun, halkların ortak demokratik değerlerinin oluşmasının mücadelesini verdik. Demokrasiyi esas aldık. Bu ülkede ancak demokratik bir cumhuriyetle sorunların çözüleceğine inandık. Bu inancımızı hala muhafaza ediyoruz. Ama bu ülkede toplumu, halkları, Kürtleri sindirmeye yönelik bir siyasetin açık bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. İşte 3’üncü kez Mardin Büyükşehir’e kayyım atandı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde. Dünyada örneği yok. Baktığınızda dünyanın hiçbir yerinde 3 kez kayyım atanan hiçbir yer göremezsiniz” ifadelerini kullandı. Umutlarını hiç bir zaman kaybetmeyeceklerini kaydeden Türk, halkın buna karşı sessiz kalmayacağını söyledi. Türk, "Demokratik bir gelecek için, Kürt halkının özgürlüğü için mücadelemiz olduğu gibi devam edecek. Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum; halk iradesinin gaspı, halkı yok saymaya yönelik bir şeydir. Ben halkımızın bu irade gaspını kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Bu konuda tepkilerini ortaya koyacaklarını düşünüyorum."

'ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİL SUSTURULMUŞ HALK İSTİYORLAR'

Kürtleri güçsüz bırakmaya yönelik bir siyaset anlayışının olduğunu belirten Türk, iktidarın Kürt sorununa ilişkin verdiği mesajlara rağmen kayyım atanmasını “Sindirmeye, susturmaya yönelik" olarak yorumladı. Türk, "Bunu başardıkları zaman zaten ‘çözüm süreci’ istedikleri gibi gelişir. Buna çözüm süreci demek de doğru değil. Sindirilmiş bir halk, susturulmuş bir halk istiyorlar. Demokrasiyi asla ve asla istemeyen bir yönetim biçimi. Biz bütün bunları yaşayarak görüyoruz. Bugünkü, süreç de geçmişteki uygulamalardan çok farklı değil. Bunun boyutlarının nereye varacağını da bilemeyiz. Bazı tahminlerimiz var. Şu anda gelecekle ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ama dediğim gibi adaletsizliğin, hukuksuzluğun devam ettiği bir süreci yaşıyoruz. Arkadaşlarımız gelecek, genel Başkanımız gelecek. Ortak kararlar alacağız mutlaka. Bu konuda partimizin alacağı kararlar kapsamında çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem