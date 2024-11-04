Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne Kayyım Atandı: Belediye Başkanları Kaç Oy Almıştı?

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı. Belediye başkanları görevden alındı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin!" diye yazdı.

Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli en yüksek oy oranıyla kadınların gençlerin ve halkımızın emeği ile aldığımız belediyemiz bize hiç bir tebligat yapılmadan bu sabah itibarıyla gasp edilmiştir. Bizler bu talan ve gaspçı rejimi kabul etmedik etmeyeceğiz. Belediyeler halkındır" ifadelerini kullandı.

Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ise sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Kayyum zihniyeti yenilgiye doymuyor. Ama nafile! Halklarımız gerekli cevabı her DEM vermiştir yine verecektir. Zulmünüz de boğulacaksınız!

Bu hırsızlığınızı, arsızlığınızı kayyumala örtemeyeceksiniz, halklarımıza eni sonu hesap vereceksiniz!"

BELEDİYE BAŞKANLARI YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Seçilmiş belediyelere kayyım atanması tepkileri de beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra yerlerine kayyım atanan başkanların yüzde kaç oy aldıkları merak konusu oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olan Ahmet Türk, oyların yüzde 57,40'ını alarak birinci seçildi. Türk'ü yüzde 27,78 ile AKP'den Abdullah Erin takip etti.

DEM Parti'den Batman Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olan Gülistan Sönük oyların yüzde 64,52'sin alarak büyük bir farkla başkan seçildi. Sönük'ü yüzde 15,69 ile HÜDA PAR'ın adayı Serkan Ramanlı izledi.

DEM Parti'den Halfeti Belediye Başkan adayı olan Mehmet Karayılan ise oyların 39,45'ini alarak birinci oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem