Mardin Kayyımından İlk Fotoğraf

İçişleri Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde DEM Partili üç belediyeye kayyım ataması yapıldı.

KAYYIMDAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Ahmet Türk yerine kayyım olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan ilk fotoğraf geldi. Akkoyun, makama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astırdı. Akkoyun'un fotoğrafı ve özgeçmişi Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine eklendi.

3 BELEDİYEYE KAYYIM ATANDI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atamasından günler sonra bugün sabah saatlerinde DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandığını açıkladı. DEM Partili belediye başkanları görevden alındı.