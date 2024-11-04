Kayyım Kararı Sonrası Batman Belediyesi Önüne Arbede: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Polisler, sabah saatlerinde belediye binalarını kuşattı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım atanmasının ardından, Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan gözaltına alındı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne; Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Belediyesi'ne; Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu ise Halfeti Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

Ayrıca, Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilecek toplantılar, yürüyüşler, basın açıklamaları ve oturma eylemleri gibi etkinliklerin 10 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

BATMAN BELEDİYESİ ÖNÜNDE ARBEDE

Batman Belediyesi'ne atanan kayyımı protesto etmek amacıyla vatandaşlar belediye önünde toplandı. Belediye binasına doğru ilerleyen protestocular ile polis arasında gerginlik yaşandı. DEM Parti Batman İl Örgütü, vatandaşları belediye önüne gelerek iradelerine sahip çıkmaya davet etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbede 2 kişi gözaltına alındı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şu ifadeler kaydedildi:

"Batman Belediye Eş Başkanımız ve halkımız gasp edilen belediyenin önünde: O belediyeler halkındır, gasp edemezsiniz. Bu kayyım zihniyeti, beyaz tülbentli analara ve iradesine sahip çıkan halkın kararlılığına yenilecek mutlaka."

Batman Belediye Eş Başkanımız ve halkımız gasp edilen belediyenin önünde: O belediyeler halkındır, gasp edemezsiniz. Bu kayyım zihniyeti, beyaz tülbentli analara ve iradesine sahip çıkan halkın kararlılığına yenilecek mutlaka. pic.twitter.com/lDU1sPn1Gl — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) November 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem