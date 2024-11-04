Ahmet Davutoğlu'ndan Kayyım Tepkisi: Siz Ne Yapmak İstiyorsunuz Allah Aşkına?

İçişleri Bakanlığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Belediyelere kayyım atanmasına tepki yağdı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından hukuksuzluğa tepki gösterdi. Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısını hatırlatarak, "Hem devlete, hem demokrasiye, hem yargıya; hem de siyasete olan güveni yerle bir ediyorsunuz" dedi.

Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

Siz ne yapmak istiyorsunuz Allah aşkına? Kafanız mı karışık, birbirinizle mi didişiyorsunuz? Hem devlete, hem demokrasiye, hem yargıya; hem de siyasete olan güveni yerle bir ediyorsunuz!

Sayın Bahçelinin terör örgütü liderini TBMM’de konuşmaya çağırmasının hemen sonrasında daha dokuz ay önce seçilmiş Esenyurt Belediyesine kayyum atıyorsunuz! Cumhurbaşkanı yardımcısı ve üst düzey iktidar yetkilileri, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile iki aile arasındaki anlı şanlı bir barışma töreninde, omuz omuza verdikten bir hafta sonra; yine dokuz ay önce seçilmiş Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atıyorsunuz!

Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın da önce oturup aranızda ne yapacağınız konusunda anlaşın ve halkın önüne çıkıp şeffaf bir şekilde açıklayın!

Gelecek Partisi olarak bizim tutumuz ise hep açık ve net oldu: Kayyumun açık ve gizli, hiçbir türünün olmadığı tam ve eksiksiz demokrasi! Terörün hiç bir türünün barınamadığı tavizsiz kamu düzeni!"

Kaynak: Gerçek Gündem