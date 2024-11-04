Özgür Özel'den DEM Partili 3 Belediyeye Kayyım Atanmasına Tepki: 'Utanmaz Arlanmaz Bir Pişkinlikle Muhatabız'

Türkiye güne DEM Partili 3 belediyeye kayyım atandığı haberiyle başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer görevden alınmış ve yerine kayyım atanmıştı. Özer'in görevden alınması üzerine CHP harekete geçmiş, İstanbul'da miting düzenlemiş ve belediyede nöbete başlayacaklarını duyurmuştu.

"SÖZ BİTMEK ÜZEREDİR"

DEM Partili 3 belediyeye kayyım atanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel, "Uyarıyorum, Söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"UTANMAZ ARLANMAZ BİR PİŞKİNLİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları kaydetti:

"Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, Söylenenlere hiç kulak asmadan, Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız.

Uyarıyorum, Söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır."