Mansur Yavaş'tan 'Kayyım' Çıkışı! 'Adaylıklarına Neden İzin Verdiniz O Zaman?'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösterdi. Yavaş, hakkında hüküm olanların aday yapılmaması gerektiğini belirterek, YSK'nın bu adayların adaylıklarına neden izin verdiğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

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Mansur Yavaş'tan 'Kayyım' Çıkışı! 'Adaylıklarına Neden İzin Verdiniz O Zaman?'

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepkiler sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da, kayyım kararını halk iradesine saygısızlık olarak nitelendirerek sürecin de usulsüz ilerlediğini vurguladı.

Mansur Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır. Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır.

Mansur Yavaş'tan 'Kayyım' Çıkışı! 'Adaylıklarına Neden İzin Verdiniz O Zaman?' - Resim : 1

YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERDİ

Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin. Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı Hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır."

Mansur Yavaş'tan 'Kayyım' Çıkışı! 'Adaylıklarına Neden İzin Verdiniz O Zaman?' - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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